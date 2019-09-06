Полигон ТКО на Первомайской балке привели в порядок

6 сентября 2019     15
Полигон ТКО на Первомайской балке привели в порядок

Почти 10 тысяч кубометров или свыше 130 тонн твердых коммунальных отходов за 8 месяцев этого года вывез из города и лесных зон региональный оператор “Благоустройство города “Севастополь”. Об этом радиостанции «Вести ФМ Севастополь» заявил заместитель генерального директора предприятия Владимир Никитюк. Интервью с ним можно послушать здесь

Он также рассказал, что полигон твердых бытовых отходов в Первомайской балке сегодня соответствует практически всем необходимым требованиям и нормативным документам. Региональный оператор привел его в порядок, мусор на полигоне не горит и после проверок надзорные ведомства нашли там меньше нарушений, чем в прошлом году.

“Много раз там проверяли и представители надзорных органов: Севприроднадзор, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. С каждым месяцем у нас становится замечаний все меньше и меньше. Это нас радует как регионального оператора. И это должно радовать город, потому что это все связано с экологической обстановкой в нашем городе”, – подчеркнул Никитюк.

По его словам, бороться с несанкционированными свалками помогают активные севастопольцы.  У предприятия налажена работа горячей линии. Телефон +7 (8692) 22-13-07. Ежемесячно на него поступает более 2000 обращений, рассказал Владимир Никитюк.

“Эти звонки оперативно отрабатываются. У нас их принимают диспетчеры. Они сразу же передают в работу либо оператору “Чистый город”,  который отвечает за свой район,  либо нашим логистам, где уже мы курируем вывоз”, – пояснил Никитюк.

Сообщения можно также оставить на сайте предприятия http://sevblago.ru.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта crimea-news.info

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Памфилова заявила, что не будет просить госохрану
Памфилова заявила, что не будет просить госохрану

17:55 Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не будет просить государственную охрану после произошедшего разбойного нападения на неё. …


Верим! Развожаев сможет образумить этих «культурных деятелей» Севастополя
Верим! Развожаев сможет образумить этих «культурных деятелей» Севастополя

  30 августа, перед началом нового учебного года, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побывал в селе Орлиное, где глава региона проверил детский …


В Инкермане открыли отремонтированный дом культуры
В Инкермане открыли отремонтированный дом культуры

Изменения пришлись на 65-й юбилейный год работы. Здание разрушалось, текла крыша. На момент постройки отопление в здании не предусматривалось. Теперь …


Полигон ТКО на Первомайской балке привели в порядок
Полигон ТКО на Первомайской балке привели в порядок

Почти 10 тысяч кубометров или свыше 130 тонн твердых коммунальных отходов за 8 месяцев этого года вывез из города и …


Севастопольский Тарзан: мужчина собирался выйти на улицу через окно по простыням
Севастопольский Тарзан: мужчина собирался выйти на улицу через окно по простыням

Утром 5 сентября молодой мужчина выпал со своего балкона в многоэтажном доме по улице Колобова. Как пишут очевидцы происшествия в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты