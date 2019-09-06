Полигон ТКО на Первомайской балке привели в порядок

Почти 10 тысяч кубометров или свыше 130 тонн твердых коммунальных отходов за 8 месяцев этого года вывез из города и лесных зон региональный оператор “Благоустройство города “Севастополь”. Об этом радиостанции «Вести ФМ Севастополь» заявил заместитель генерального директора предприятия Владимир Никитюк. Интервью с ним можно послушать здесь.

Он также рассказал, что полигон твердых бытовых отходов в Первомайской балке сегодня соответствует практически всем необходимым требованиям и нормативным документам. Региональный оператор привел его в порядок, мусор на полигоне не горит и после проверок надзорные ведомства нашли там меньше нарушений, чем в прошлом году.

“Много раз там проверяли и представители надзорных органов: Севприроднадзор, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура. С каждым месяцем у нас становится замечаний все меньше и меньше. Это нас радует как регионального оператора. И это должно радовать город, потому что это все связано с экологической обстановкой в нашем городе”, – подчеркнул Никитюк.

По его словам, бороться с несанкционированными свалками помогают активные севастопольцы. У предприятия налажена работа горячей линии. Телефон +7 (8692) 22-13-07. Ежемесячно на него поступает более 2000 обращений, рассказал Владимир Никитюк.

“Эти звонки оперативно отрабатываются. У нас их принимают диспетчеры. Они сразу же передают в работу либо оператору “Чистый город”, который отвечает за свой район, либо нашим логистам, где уже мы курируем вывоз”, – пояснил Никитюк.

Сообщения можно также оставить на сайте предприятия http://sevblago.ru.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта crimea-news.info

Источник: Вести.Севастополь