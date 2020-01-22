Поликлиника Инкермана получила новый маммограф

В поликлинике по улице Умрихина появился новый маммограф, который будет подключен в ближайшее две недели.

Сейчас ведется подбор специалиста для работы на полученном оборудовании. Как только аппарат будет подключен, в поликлинику по улице Умрихина будет приезжать лаборант из Балаклавы для приема пациенток. До настоящего времени жительницы Инкермана и поселка Сахарная головка проходили обследования и диагностику в больнице Балаклавы.

Скоро инкерманская поликлиника будет оснащена флюорографом и рентгеновским аппаратом. Также, новое оборудование появится практически во всех поликлиниках и больницах города, сообщает Департамента здравоохранения Севастополя.

В прошлом году медучреждения получили оборудование на общую сумму порядка 350 миллионов рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь