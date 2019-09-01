Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября

1 сентября 2019     19
Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября

2 сентября начинает работу поликлиника №5 на улице Геннериха, где завершился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Во время ремонт в больнице заменили фасад, окна и инженерные сети, отремонтировали крышу, лестницы и кабинеты. В поликлинике также обновили оборудование и мебель, которые еще продолжат поступать.

«В женской консультации появился современный высокоточный аппарат УЗИ. В кабинете неотложной помощи новые дефибриллятор, небулайзер, электрокардиограф», — рассказала заместитель главного врача Городской больницы №1 Алла Стойкова. 

Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф.

В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер. Новые пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены скамейки, высажены кустарники, отремонтирована система освещения.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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