Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября

2 сентября начинает работу поликлиника №5 на улице Геннериха, где завершился капитальный ремонт, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
Во время ремонт в больнице заменили фасад, окна и инженерные сети, отремонтировали крышу, лестницы и кабинеты. В поликлинике также обновили оборудование и мебель, которые еще продолжат поступать.
«В женской консультации появился современный высокоточный аппарат УЗИ. В кабинете неотложной помощи новые дефибриллятор, небулайзер, электрокардиограф», — рассказала заместитель главного врача Городской больницы №1 Алла Стойкова.
Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф.
В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер. Новые пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены скамейки, высажены кустарники, отремонтирована система освещения.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь