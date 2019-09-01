Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября

В начале июля перед зданием поликлиники благоустроили сквер. Новые пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены скамейки, высажены кустарники, отремонтирована система освещения.

Осенью в поликлинику поступят новейшие рентген, флюорограф и маммограф.

Во время ремонт в больнице заменили фасад, окна и инженерные сети, отремонтировали крышу, лестницы и кабинеты. В поликлинике также обновили оборудование и мебель, которые еще продолжат поступать.

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