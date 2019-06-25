Поликлиника на улице Супруна откроется в июле

25 июня 2019     19
Поликлиника на улице Супруна откроется в июле

Об этом сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отвечая на вопросы горожан на странице группы “На связи губернатор Севастополя” ВКонтакте. Поликлиника была несколько месяцев закрыта – там шел масштабный капитальный ремонт.

Планировалось, что пациентов она начнет принимать в конце весны, но ремонт затянулся.

В своём посте глава города отметил: “За срыв сроков несёт ответственность подрядная организация (по договору должны были закончить все строительно-монтажные работы в мае). Подрядчику будут выставлены пени за каждый день просрочки”.

 

Фото с сайта sevastopol-news.com

Источник: Вести.Севастополь

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