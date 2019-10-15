Поликлинику на улице Супруна официально открыли после ремонта

Капитальный ремонт, который длился год – завершён.

Все специалисты заняли обновлённые кабинеты. Подобный ремонт в медицинском учреждении проводился впервые за последние 25 лет. Была заменена кровля, коммуникации, инженерные сети, отделан фасад, проведено благоустройство территории.

В поликлинике установлена новая мебель, оборудование, компьютерная техника. Как сейчас обустраиваются врачи проверила комиссия из правительства города.

«Мы привлекаем сюда врачей именно такими условиями. Этого мало, потому что нужно думать о заработной плате. На сегодняшний день этот вопрос остро стоит. До 15 ноября нам поставлена задача подготовить всё наше видение развития первичной системы помощи и отправить это в федеральный центр», – рассказывает заместитель губернатора

Севастополя Александр Кулагин.

На сегодняшний день поликлиника полностью соответствует всем современным требованиям. Регистратура стала открытой, появился администратор, половина крыла переоборудована под хирургическо-травматологическую службу, по всем стандартам сделан кабинет инфекциониста. На втором этаже расположены терапевтические кабинеты и кабинет медицинской профилактики. Не решённым полностью остаётся кадровый вопрос.

«Это очень больная тема, потому что у нас укомплектованность 40%, всего 40%. Не хватает узких специалистов, невролога, отоларинголога и, конечно, участковых терапевтов. Но я очень надеюсь, что когда доктора, молодые доктора, а мы занимаемся привлечением молодых докторов, войдут в это здание, они не захотят отсюда уходить и будут у нас работать», – делится планами главный врач поликлиники №2 по улице Супруна Ирина Чаюн.

Сейчас в Севастополе капитальные ремонты продолжаются в трёх поликлиниках. Скоро должны стартовать работы в медучреждениях на улицах Ерошенко, Леваневского и Умрихина, а также в кожно-венерологическом диспансере на улице Репина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь