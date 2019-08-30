Поликлинику на ул. Супруна откроют в октябре

30 августа 2019     16
Поликлинику на ул

Капитальный ремонт поликлиники №1 городской больницы №2 на улице Супруна подходит к концу. Там заменили коммуникации и инженерные сети, полностью выполнены работы по внутренней отделке, фасаду, кровле, благоустроена территория.

Сегодня на стройплощадке побывали и.о. заместителя губернатора Иван Кусов и заместитель директора департамента здравоохранения Владислав Нусинов. Сейчас там ждут поступления нового оборудования и мебели. По словам Ивана Кусова, 1 октября поликлиника вновь начнет принимать пациентов, и это снимет нагрузку с других медучреждений.

Кроме того, в здании произошла перепланировка, чтобы увеличить мощность больницы.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, после завершения работ поликлиника на ул. Супруна станет самой современной в городе и будет полностью соответствовать федеральным стандартам.

В структуре поликлиники 16 кабинетов врачей-специалистов, 7 кабинетов врачей-терапевтов. 4 кабинета отвели под диагностическую службу, 3 – под физиотерапевтический блок, 6 займет хирургия. По одному кабинету выделили для профилактических осмотров и неотложной помощи.

Источник: Вести.Севастополь

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