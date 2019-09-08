Политолог Владимир Джарала уверен, что выборы в Севастополе будут «в высокой степени честными»

Севастополь является лидером политических процессов в стране. Такое мнение высказал политолог Владимир Джарала, пришедший в медиацентр «Выборы-2019». Он уточнил, что уникальность сегодняшних выборов в Севастополе определяется наличием взаимного контроля: каждая из сторон следит за другой. В результате этого уже сейчас можно сказать, что выборы будут в высокой степени честными. Промежуточные данные совпадают с прогнозом. Однако, сегодня могут быть провокации. Такая информация прошла из восточных регионов России, где выборы уже подходят к концу, сообщил Владимир Джарала.

«Определённые вопросы вызывает наличие так называемых общественных организаций, которые следят за чистотой выборов. Уже пошла информация о том, что некоторые региональные отделения настроены на самые неприкрытые провокации. Такие сведения уже пришли из Татарстана. Таким образом нельзя исключать варианта о возможных провокациях. Причём, даже непонятно, с какой стороны», – говорит Джарала.

Более детально можно будет говорить, когда будет видна динамика развития выборного процесса, заключил политолог. Он поздравил севастопольцев с тем, что они в очередной раз демонстрируют политический запал.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь