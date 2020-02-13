Полицейские вручили паспорт тяжелобольному севастопольскому мальчику

Для этого сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД Нахимовского района отправились в «Республиканскую детскую клиническую больницу» в Симферополе.

Севастопольские полицейские вручили паспорт тяжело больному 14-летнему Тимуру, который уже несколько месяцев находится Симферополе и ждёт операцию по пересадке почки в Москве. В очередь на трансплантацию юного пациента без паспорта поставить не могут. Узнав о проблеме мальчика, начальник ОВМ ОМВД по Нахимовскому району Евгений Петрищев и его коллеги оформили документ и лично приехали вручить его Тимуру. В скором времени он вместе с мамой отправится на лечение в Москву, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь