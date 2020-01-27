Полицейские изъяли у жителя Крыма 18 свёртков с наркотиками

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотических средств, совершённое в крупном размере» с максимальной санкцией до 10 лет лишения свободы.

Эксперты в содержимом свёртков нашли вещество, производное от N-метилэфедрона. Общая масса обнаруженного синтетического наркотика составила порядка четырёх граммов, что является крупным размером.

Во время обыска в квартире 30-летнего жителя Джанкоя найдены упаковки с порошкообразным веществом.

Установлена причина отравления студентов СевГУ Причиной госпитализации восьми студентов севастопольского Института ядерной энергии и промышленности в период с 22 по 25 января стал норовирус. Об …



Севастополь. Украина. Приём! Великий россиянин, русский по происхождению, Лев Николаевич Толстой сказал: «Если Вы стали для кого-то плохим, значит, Вы делали для него слишком много хорошего». …



Полицейские изъяли у жителя Крыма 18 свёртков с наркотиками Во время обыска в квартире 30-летнего жителя Джанкоя найдены упаковки с порошкообразным веществом. Эксперты в содержимом свёртков нашли вещество, производное …



Вести Севастополь 27.01.2020. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Ленинградский День Победы. 76 лет назад город был освобождён от фашистской блокады. Пережившие её сегодня провели …

