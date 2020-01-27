Полицейские изъяли у жителя Крыма 18 свёртков с наркотиками

Во время обыска в квартире 30-летнего жителя Джанкоя найдены упаковки с порошкообразным веществом.
Эксперты в содержимом свёртков нашли вещество, производное от N-метилэфедрона. Общая масса обнаруженного синтетического наркотика составила порядка четырёх граммов, что является крупным размером.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотических средств, совершённое в крупном размере» с максимальной санкцией до 10 лет лишения свободы.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь