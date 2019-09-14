Полицейские и общественники закрасили объявления о продаже наркотиков на фасадах

Рейд Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Севастополю прошёл в Гагаринском районе.
Активное участие в нём приняли представители благотворительного фонда «За трезвый Крым».
Участники при помощи краски уничтожили объявления со ссылками на продажу наркотиков в интернете, обнаруженные полицейскими на фасадах и заборах.
Сотрудники наркоконтроля призвали горожан участвовать в акции «Чистый город» и оказывать помощь в предотвращении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: pixabay.com
Источник: Вести.Севастополь