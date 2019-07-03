Полицейские Севастополя раскрыли кражу ювелирных изделий

В полицию обратилась 45-летняя жительница Севастополя с заявлением о том, что у нее из дома пропали ювелирные украшения. Общая стоимость ущерба составила 112 тысяч рублей.

В ходе расследования было установлено, что, когда женщины не было дома, к ее дочери приходили знакомые. Один из гостей – 18-летний парень – пришел с пустыми руками, а ушел с украшениями. Пока компания веселилась, он открыл шкаф, обнаружил там ювелирные изделия и решил воспользоваться удобным случаем.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность подозреваемого и задержали его, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

На парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, он может сесть за решетку на срок до пяти лет.

Служба информация «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь