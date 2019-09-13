Полицейские Севастополя раскрыли мошенничество с земельными участками

При попытке обманным путём получить 3,5 млн рублей от жителя Москвы в Севастополе был задержан 34-летний руководитель строительной компании.

Он пытался провести махинации с 10 земельными участками, которые севастополец предложил приобрести жителю Москвы. Общая сумма сделки должна была составить 3,5 млн рублей. Но документы на право собственности участков были поддельными, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. В итоге москвич мог лишиться денег и не получить землю.

Покупатель в качестве задатка согласился передать директору строительной компании 400 тысяч рублей. Однако, как только мужчина получил деньги, его с поличным задержали сотрудники полиции. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

И на него снова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь