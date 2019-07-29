Полицейские Ялты нашли украденную старинную картину

29 июля 2019     11
Полицейские Ялты нашли украденную старинную картину

Расследование кражи продолжалось полгода. В итоге картину нашли в Севастополе у антиквара, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.  

Еще в декабре в полицию обратилась жительница Ялты с заявлением, что у нее из дома похищено полотно, представляющее историческую ценность. Картина, на которой изображена осенняя Казань, была написана на рубеже XIX –XX веков. Со слов женщины, реликвия досталась ей от бабушки.

Похитителем оказался 23-летний молодой человек. Он был у женщины дома, и картина ему сразу приглянулась. Он понял, что она может представлять собой художественную ценность. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка отвлеклась, парень снял со стены полотно, после чего его быстро продал и забрал деньги себе. Нынешняя стоимость картины составляет порядка 30 тысяч рублей.

Молодой человек признал свою вину, и пока будет идти суд, он находится под домашним арестом.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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