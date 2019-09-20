Полицейские Ялты, создавшие канал незаконной миграции, арестованы

Киевский районный суд Симферополя вынес решение заключить под стражу двух сотрудников УМВД России по городу Ялте, а также трех их посредников, не работающих в правоохранительных органах, сообщили в ГСУ Следственного комитета по республике Крым и Севастополю.

Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта – начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский» – суд планирует избрать сегодня.

На участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ “Получение взятки организованной группой в крупном размере”.

Эту ОПГ создал начальник ялтинского отдела по вопросам миграции УМВД России. В группу входили его заместитель, а также начальник Массандровского отделения по вопросам миграции. Они привлекли еще трое мужчин, которые выступали посредниками между полицейскими и иностранными гражданами, желающими быстро и беспрепятственно получить российские паспорта.

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь