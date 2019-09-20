Полицейские Ялты, создавшие канал незаконной миграции, арестованы

20 сентября 2019     36
Полицейские Ялты, создавшие канал незаконной миграции, арестованы

Киевский районный суд Симферополя вынес решение заключить под стражу двух сотрудников УМВД России по городу Ялте, а также трех их посредников, не работающих в правоохранительных органах, сообщили в ГСУ Следственного комитета по республике Крым и Севастополю.

Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта – начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский» – суд планирует избрать сегодня.

На участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ “Получение взятки организованной группой в крупном размере”.

Эту ОПГ создал начальник ялтинского отдела по вопросам миграции УМВД России. В группу входили его заместитель, а также начальник Массандровского отделения по вопросам миграции. Они привлекли еще трое мужчин, которые выступали посредниками между полицейскими и иностранными гражданами, желающими быстро и беспрепятственно получить российские паспорта.

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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