Полицейскому грозит срок 10 лет за использование служебного положения

2 марта 2020     18
Полицейскому грозит срок 10 лет за использование служебного положения

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с использованием служебным положением.

Следствие установило, что сотрудник полиции, используя свое служебное положение, получил более 2 миллионов рублей за оказание помощи в заключении коммерческих контрактов и «крышу» у 3 субъектов хозяйствования.

Кроме того, вместе со своим знакомым, злоумышленник намеревался обманным путем получить более 69 тысяч рублей за помощь в освобождении от ответственности за совершенное местным жителем административное преступление.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Симферополя, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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