Полиция задержала севастопольца, торговавшего метадоном

26 сентября 2019     8
Полиция задержала севастопольца, торговавшего метадоном

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Севастополю при поддержке спецназа «Гром» пресекли незаконную деятельность 36-летнего местного жителя.

При обыске у мужчины нашли полиэтиленовый пакет с белым порошком. Изъятое вещество было направлено на исследование. Эксперты установили, что это наркотическое средство – метадон, массой 16,5 грамма.

Мужчина признал, что приобретал наркотики для употребления и перепродажи. На данный момент установлена причастность задержанного к трём эпизодам сбыта. Ему грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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