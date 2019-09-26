Полиция задержала севастопольца, торговавшего метадоном

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Севастополю при поддержке спецназа «Гром» пресекли незаконную деятельность 36-летнего местного жителя.

При обыске у мужчины нашли полиэтиленовый пакет с белым порошком. Изъятое вещество было направлено на исследование. Эксперты установили, что это наркотическое средство – метадон, массой 16,5 грамма.

Мужчина признал, что приобретал наркотики для употребления и перепродажи. На данный момент установлена причастность задержанного к трём эпизодам сбыта. Ему грозит от четырёх до восьми лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь