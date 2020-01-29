Полиция Крыма опубликовала видео задержания «чёрных копателей» на братской могиле

70-летний симферополец и его 31-летний сын ранее уже неоднократно привлекались к ответственности за повреждение объектов культурного наследия.

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«Чёрных копателей» задержали на территории у братской могилы на 10-м километре Феодосийского шоссе под Симферополем, вечером 22 января 2020 года.

У подозреваемых были изъяты грабли, лопаты, вёдра, а также несколько предметов, предположительно, извлечённых из «расстрельного рва».

Возбуждено уголовное дело по статье 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр» с максимальной санкцией до трёх лет лишения свободы.

Задержанный пенсионер в 2018 году был приговорён к 1,5 годам заключения, но через четыре месяца – освобождён.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео МВД Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь