Полиция Крыма помогла мужчине найти сбежавшую дочь

Полицейские помогли мужчине найти дочь, которая ушла из дома и не вернулась, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым во вторник.

Ночью 27 июля в полицию Евпатории обратился 35-летний житель Перми, который временно находился в Крыму. Он попросил помочь найти его 15-летнюю дочь.

Правоохранители установили, что девушка купила железнодорожный билет до Перми. Они сообщили эту информацию коллегам в Краснодар, где уже на следующий день удалось найти подростка.

«Связь с отцом была восстановлена. За время отсутствия в отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось», – говорится в сообщении.



Источник: Вести.Севастополь