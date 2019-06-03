Полиция Севастополя выиграла чемпионат по служебному двоеборью

За победу боролись команды УМВД России по Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, УФСБ по Черноморскому Флоту, ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю и войсковая часть №6916 Росгвардии.

Чемпионат по служебному двоеборью проходил около мемориального комплекса «Сапун гора» и в районе военного полигона в Инкермане. Мужчинам сначала предстояло пробежать трехкилометровую или пятикилометровую дистанции, женщинам – километр или три, после чего на заключительном этапе они сражались в меткости: стреляли из разных видов оружия. Здесь важна не только скорость, но также выносливость и умение правильно рассчитывать свои силы.

По итогам состязаний в личном первенстве среди мужчин первое и второе места заняли сотрудники ОСН «Гром» УНК УМВД России по Севастополю, среди женщин – сотрудница УМВД Наталья Дуженко.

В командном зачете золотую медаль выиграли сотрудники УМВД России по Севастополю, серебро – у команды УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, бронза – у ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Организатор спортивного состязания – Региональная организация общества «Динамо» в Севастополе.

Фото пресс-службы УМВД России по Севастополю

Служба информации “Вести-Севастополь”

Источник: Вести Севастополя