Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже школьной техники

В одной из школ города исчезли компьютеры, камера видеонаблюдения и оргтехника, об этом в полицию сообщила работник учебного заведения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что кражу совершил 42-летний мужчина, ранее уже судимый за такие же преступления, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

Убедившись, что в школе никого нет, мужчина вечером разбил окно в одном из кабинетов первого этажа и проник в помещение. Он похитил оттуда технику и скрылся. Заодно прихватил и камеру видеонаблюдения, не подозревая, что его зафиксировала еще одна камера, установленная на здании. Благодаря этой съемке, злоумышленника и удалось вычислить.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь