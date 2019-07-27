Полиция Севастополя задержала 24 человека в ходе операции "Розыск"

В ходе операции “Розыск” севастопольские полицейские установили местонахождение 30 человек, скрывавшихся от органов следствия, а также задержали 24 обвиняемых и подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу.

«7 из них разыскивались за кражу, 3 – за незаконный оборот наркотиков, остальные – за мошенничество, нарушение ПДД, угон и другие преступления. Кроме этого, 6 злоумышленников взяты под стражу и помещены в ИВС [изолятор временного содержания – прим.ред.]» – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве женщины в Алуште.

В Ростовской области и Ингушетии задержаны двое мужчины, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений.

В ходе операции задержаны 4 злоумышленников межгосударственного розыске. Они уклонялись от выплаты алиментов, один из них подозревается в краже.



Источник: Вести.Севастополь