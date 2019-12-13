Полиция Севастополя провела обыски в рамках операции «Оружие»

В ходе оперативно-профилактических работ, сотрудники полиции установили восемь фактов, имеющих признаки преступлений по статьям незаконное приобретение и хранение оружия и взрывных устройств.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты: винтовка, четыре пистолета, 561 грамм взрывчатых веществ и 608 единиц боеприпасов. По выявленным фактам возбуждены три уголовных дела, а ещё по пяти фактам проводятся проверки и криминалистические экспертизы, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Стражи порядка предупреждают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств или взрывчатых веществ предусмотрены санкции в виде больших штрафов и лишения свободы сроком до 12 лет. Возможно освободиться от уголовной ответственности по статьям 222 и 222.1 УК РФ, если добровольно сдать оружие и все его составляющие.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь