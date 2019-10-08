Полностью перекрыто движение на двух улицах Севастополя

Сегодня с полуночи было полностью закрыто движение на улице Лазаревской – этого требуют дорожные работы. Ограничение будет действовать по 11 октября включительно.

А с завтрашнего дня проезд всех видов транспорта будет закрыт на ул. Ерошенко – от пересечения с проспектом Юрия Гагарина до ул. Дмитрия Ульянова. По этому участку нельзя будет ездить до 31 октября.

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь