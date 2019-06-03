Половина водителей автобусов в Севастополе ездит с нарушениями

3 июня 2019    
Половина водителей автобусов в Севастополе ездит с нарушениями

32 водителя общественного транспорта привлекли к административной ответственности по итогам рейда “Автобус”, сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю в понедельник.

В 11 случаях водители нарушали правила использования внешних световых приборов, в 5 случаях – не использовали ремни безопасности. Также выявлено 5 фактов нарушения правил маневрирования и 5 – управления транспортом с техническими неисправностями. Четверо водителей нарушили правила перевозки пассажиров, один перевозчик не был зарегистрирован в установленном порядке, один – управлял транспортом без документов.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к административной ответственности привлечено 3 должностных лица предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений», – говорится в сообщении.

По итогам рейда, один автобус перемещен на спецстоянку из-за неисправностей рулевого управления.

Всего сотрудники Госавтоинспекции проверили более 70 автобусов.

Источник: Вести Севастополя

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