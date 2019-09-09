Половина избирательных участков отчиталась об итогах голосования

Обработаны бюллетени со 110 участков из 184, это 59,7% от всех протоколов. Явка составила 28,46%.
Единая Россия – 38,23%
ЛДПР -18,89
КПРФ- 18,83
Справедливая Россия- 8,91
Пенсионеры России – 6,72
Коммунисты России -3,72
Те партии, которые сумеют преодолеть трехпроцентный барьер, на следующих выборах как муниципальных, так и региональных имеют право уже не собирать подписи в свою поддержку. Это сделано, что стимулировать малые партии к участию в избирательных кампаниях.
Общая картина, говорит Сергей Даниленко, уже понятна. Конечно, десятые или сотые доли процентов ещё будут меняться, но в целом на итог голосования это не повлияет: лидеры избирательной компании в ЗАКС уже стали известны.
В первом округе обработаны бюллетени на 30-ти из 33 участков. С 34,31% голосов там лидирует Татьяна Лобач.
По округу №2 поступили протоколы с 3 из 17 участков. 43,99% там набрала Екатерина Алтабаева.
В округе №3 на трёх участках из 20 лидирует Вячеслав Горелов. У него 35,56% голосов.
В округе №4 обработаны бюллетени с 11 участков из 20. Там к этому часу Владимир Немцев набрал больше всех голосов – 42,4.
В округе №5 по-прежнему лидирует Татьяна Щербакова, у неё сейчас 37,73%.
В округе №6 большинство проголосовавших отдали свои симпатии Сергею Колбину. Там пока нет данных лишь с четырёх участков.
В округе №7 лидирует Михаил Чалый с 30,47% голосов.
В округе №8 Михаил Брицын набрал 27%, там пришли данные с половины участков.
Источник: Вести.Севастополь