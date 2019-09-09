Половина избирательных участков отчиталась об итогах голосования

Обработаны бюллетени со 110 участков из 184, это 59,7% от всех протоколов. Явка составила 28,46%.

Единая Россия – 38,23%

ЛДПР -18,89

КПРФ- 18,83

Справедливая Россия- 8,91

Пенсионеры России – 6,72

Коммунисты России -3,72

Те партии, которые сумеют преодолеть трехпроцентный барьер, на следующих выборах как муниципальных, так и региональных имеют право уже не собирать подписи в свою поддержку. Это сделано, что стимулировать малые партии к участию в избирательных кампаниях.

Общая картина, говорит Сергей Даниленко, уже понятна. Конечно, десятые или сотые доли процентов ещё будут меняться, но в целом на итог голосования это не повлияет: лидеры избирательной компании в ЗАКС уже стали известны.

В первом округе обработаны бюллетени на 30-ти из 33 участков. С 34,31% голосов там лидирует Татьяна Лобач.

По округу №2 поступили протоколы с 3 из 17 участков. 43,99% там набрала Екатерина Алтабаева.

В округе №3 на трёх участках из 20 лидирует Вячеслав Горелов. У него 35,56% голосов.

В округе №4 обработаны бюллетени с 11 участков из 20. Там к этому часу Владимир Немцев набрал больше всех голосов – 42,4.

В округе №5 по-прежнему лидирует Татьяна Щербакова, у неё сейчас 37,73%.

В округе №6 большинство проголосовавших отдали свои симпатии Сергею Колбину. Там пока нет данных лишь с четырёх участков.

В округе №7 лидирует Михаил Чалый с 30,47% голосов.

В округе №8 Михаил Брицын набрал 27%, там пришли данные с половины участков.

Источник: Вести.Севастополь