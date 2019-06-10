Половину затрат на перевод транспорта на газ компенсируют из бюджета

Департамент транспорта планирует ближайшие три года развивать рынок газомоторного топлива и предлагает предпринимателям и частным автовладельцам новые меры поддержки.

Как заявил сегодня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников: «Сейчас нам всё это позволяет, с учётом доли общественного транспорта, работающего на газе, начинать активно переводить частный грузовой и легковой транспорт. Уже посчитано, что есть смысл переоборудовать машину, если ее ежесуточный пробег составляет от 100 километров. Это, фактически, весь коммерческий транспорт».

Бюджетных средств хватит на то, чтобы переоборудовать до тысячи машин в год. По информации департамента транспорта, на сегодня в городе официально зарегистрировано как раз такое количество маршрутных автобусов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя