Полторы тысячи севастопольцев станут участниками форума «Мой бизнес»

20 ноября 2019     21
Полторы тысячи севастопольцев станут участниками форума «Мой бизнес»

Завтра в Севастополе откроется площадка всероссийского форума «Мой бизнес». В нем примут участие 16 экспертов в сфере предпринимательства. В начале ноября они уже выступали в Челябинске.

По оценкам организаторов, в нашем городе за два дня слушателями мастер-классов станут не менее полутора тысяч человек. Форум «Мой бизнес», придуманный в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей, пройдет в Доме офицеров флота. Там можно будет узнать, прежде всего, о мерах государственной поддержки, а также услышать тех, кто построил успешное дело и узнать, как самому добиться результата.

В связи с проведением форума «Мой бизнес – Деловой Севастополь» с 23-х часов среды и до 19:00 пятницы на площади Нахимова вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств. Исключение сделано для автомобилей участников форума и спецтранспорта экстренных служб.

Служба информации «Вести – Севастополь»  

Источник: Вести.Севастополь

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