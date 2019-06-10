Получить грант молодым предпринимателям Севастополя станет легче

10 июня 2019     22
Получить грант молодым предпринимателям Севастополя станет легче

Упрощен порядок предоставления грантовой поддержки молодежи на предпринимательскую деятельность, заявил в понедельник 10 июня на заседании правительства Севастополя и.о. директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов.

Чтобы начать бизнес и подать заявку на грант, выпускникам учебных заведений теперь не нужно ждать, когда пройдет три года с момента получения диплома. В группу получателей включены студенты выпускных курсов бакалавриата и магистры. Увеличен возраст заявителей до 35 лет. Появилась возможность постатейного перераспределения средств грантов уже в ходе реализации бизнес-планов. За счет средств грантов можно оплачивать налоги и сборы. Также сумма финансирования бизнес – проектов увеличена до 200 тысяч рублей.

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Что в июне подготовил для севастопольцев КИЦ?
Что в июне подготовил для севастопольцев КИЦ?

28 июня в 14:00 спектакль “Оскар и Розова дама”  по книге Эрика-Эмманюэля Шмитт. Источник: Портал Информер


Как в Севастополе дождём уничтожается «Бессмертный полк»
Как в Севастополе дождём уничтожается «Бессмертный полк»

“ИНФОРМЕР” не раз писал о том, что офис “Бессмертного полка” Севастополя затапливает после дождичка.  9 мая 2018 года руководитель штаба …


Вести Севастополь 10.06.2019
Вести Севастополь 10.06.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Севастополь подсчитывает убытки после пятничного ливня. Кому городское правительство поможет в первую очередь? И какая судьба …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты