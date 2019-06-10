Получить грант молодым предпринимателям Севастополя станет легче

Упрощен порядок предоставления грантовой поддержки молодежи на предпринимательскую деятельность, заявил в понедельник 10 июня на заседании правительства Севастополя и.о. директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов.

Чтобы начать бизнес и подать заявку на грант, выпускникам учебных заведений теперь не нужно ждать, когда пройдет три года с момента получения диплома. В группу получателей включены студенты выпускных курсов бакалавриата и магистры. Увеличен возраст заявителей до 35 лет. Появилась возможность постатейного перераспределения средств грантов уже в ходе реализации бизнес-планов. За счет средств грантов можно оплачивать налоги и сборы. Также сумма финансирования бизнес – проектов увеличена до 200 тысяч рублей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя