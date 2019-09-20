Пользователей соцсетей удивил экстремально низкий пролет СУ-27 в горах Крыма

В социальных сетях обсуждают редкое видео. Одному из пользователей Инстаграма удалось запечатлеть пролёт истребителя СУ-27 в каньоне недалеко от Мангупа.

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Боевая машина стремительно пронеслась мимо туристов, которые находились на плато, и ушла в небо. Местные жители говорят, что это явление здесь не такое редкое. Лётчики Крымской военно-морской базы тренируются постоянно, в том числе и горной местности. Морская авиация была привлечена и к учениям по оказанию помощи аварийному кораблю. Они прошли Чёрном море на этой неделе.

Источник: Вести.Севастополь