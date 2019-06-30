Пользователи системы Skyscanner не могут купить авиабилеты в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner не продает билеты на рейсы в Симферополь. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского подразделения Skyscanner, причиной могли стать технические неполадки. Специалисты сейчас выясняют, почему сервис дал сбой.

Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ». Издание написало, что из поисковой выдачи системы пропали авиабилеты в Симферополь. и предположил, что виной всему антироссийские санкции. Руководство Skyscanner не принимало четкого решения отказываться от Крыма, но одна из использованных мощностей сервиса в какой-либо стране могла быть заблокирована в рамках санкций.

Источник: Вести.Севастополь