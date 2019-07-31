Польская журналистка оценила туристическую привлекательность Крыма

31 июля 2019     20
Польская журналистка оценила туристическую привлекательность Крыма

В своей публикации для польского издания Rzeczpospolita журналист Ивона Трусевич написала о том, что Крым набирает популярность как туристический регион. Он отметила политику российских властей, которые “побуждают” турагентства к гибкости цен, а авиакомпании — к увеличению количества чартеров, чтобы таким образом снижались цены на билеты, цитирует слова Трусевич РИА Новости. Так число иностранных чартеров этим летом выросло на 11%.

По оценкам Ивоны Трусевич, авиабилеты на внутрироссийские рейсы подешевели в 1,5 раза, а стоимость отдыха на полуострове в среднем уменьшилась на четверть. 

О росте туристического потока в Крым на этой неделе глава республики Сергей Аксенов докладывал премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Жители Крыма решили заработать на нелегалах
Жители Крыма решили заработать на нелегалах

Крымские полицейские раскрыли схему легализации незаконных мигрантов, которую создали два жителя Симферопольского района. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба МВД …


ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном …


Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев
Министр культуры России проводит в Севастополе совещание по развитию музеев

Совещание посвящено двум музеям-заповедникам: Военно-историческому и Херсонесу Таврическому. В связи с огромной территорией Херсонеса Владимир Мединский уже предложил руководству музея …


В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво
В Севастополе в киоске незаконно продавали пиво

В Севастополе пресечена розничная продажа алкоголя в нестационарном объекте торговли. Реализация спиртного в таких местах запрещена. Владелец павильона понесет административное …


В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров 
В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров 

14:49 Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в пяти районах Якутии. РИА Новости «Режим ЧС введен в пяти районах …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты