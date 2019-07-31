Польская журналистка оценила туристическую привлекательность Крыма

В своей публикации для польского издания Rzeczpospolita журналист Ивона Трусевич написала о том, что Крым набирает популярность как туристический регион. Он отметила политику российских властей, которые “побуждают” турагентства к гибкости цен, а авиакомпании — к увеличению количества чартеров, чтобы таким образом снижались цены на билеты, цитирует слова Трусевич РИА Новости. Так число иностранных чартеров этим летом выросло на 11%.

По оценкам Ивоны Трусевич, авиабилеты на внутрироссийские рейсы подешевели в 1,5 раза, а стоимость отдыха на полуострове в среднем уменьшилась на четверть.

О росте туристического потока в Крым на этой неделе глава республики Сергей Аксенов докладывал премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь