Помощь неизлечимо больным в Севастополе должна выйти на новый уровень, благодаря ОНФ

Севастополь вошёл в число 25 регионов, где будет реализован проект повышения качества паллиативной помощи “Регион заботы”. Его координатор Анна Федермессер посетила севастопольский хоспис и назвала его одним из лучших в стране медицинских центров такого рода. Теперь стоит задача объединить в единую систему все городские учреждения, работающие с неизлечимо больными людьми.

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Одно из первых знакомств в Севастополе: Анна Федермессер общается с самыми маленькими пациентами специализированного дома ребёнка. Её благотворительный фонд помогает десяткам хосписов по всей России, в нем работают более 2 000 волонтеров. В Севастополе член центрального штаба ОНФ впервые.

«То, что мы увидели здесь, это, конечно, потрясающие условия для развития паллиативной помощи детям, – считает Анна Федермессер, – в Севастополе 8 детей всего, которые уже имеют медицинские документы, подтверждающие, что они нуждаются в паллиативной помощи. И всего 32 ребенка, которые, вероятно, в паллиативной помощи нуждаются, но у них документы не оформлены».

Сейчас получить паллиативную помощь они могут в центре здоровья матери и ребенка на базе горбольницы №5. На весь город – 2 паллиативные койки для детей, ещё 72 для взрослых. Помощь на дому оказывают 2 выездные бригады.

Общероссийский народный фронт запустил проект “Регион заботы”. 25 субъектам страны помогут составить индивидуальные программы по развитию паллиативной помощи. Севастополь может стать одним из 10, где такую программу помогут еще и воплотить в жизнь.

В городе уже есть службы и детской, и взрослой, и специализированной – онкологической – паллиативной помощи. Но чтобы собрать это в систему, которая будет работать эффективно, руководителю проекта нужно было самой оценить условия в учреждениях здравоохранения. Оказалось, персоналу горбольницы №3 приходится работать в половине здания – за стеной идёт ремонт. Пациентов разместили в коридорах, женщин и мужчин – на соседних кушетках. С электроснабжением перебои.

Глава департамента здравоохранения пояснил – в отсутствии света виноват затянувшийся ремонт. В городе есть 70 резервных источников питания, но они предназначены только для операционных и реанимаций, которых в этой больнице нет. Со слов пациентов, подрядчик не появлялся на объекте уже три недели. Крышу разобрали, а материалов для новой до сих пор нет. На это обратил внимание глава города.

– Вы ждали материалы?- спросил он у представителей компании-подрядчика. – Мы не могли разогнаться потому, что у нас очень много заказных позиций с материалами, – ответили строиители. – А подготовительные работы? – Мы ведем! – Ну вот они говорят, что не ведете! Нет, вы скажите есть график? – Он сорван. – Насколько сорван? – Вообще сорван!

Подрядчик ссылается на ошибки в проектной документации. И в срыве сроков обвиняет компанию, которая выиграла тендер на осуществление стройконтроля. Представитель же последней говорит, что исполнитель работ хочет ухудшить проект.

«Нашему государственному стройнадзору поручил разобраться, кто там прав, кто виноват, в понедельник примем решение, либо будем расторгать контракт, либо, если у них объективные причины, новые сроки поставим! Ну и людей нужно вывести на стройку, потому что без людей там ничего точно не сдвинется», – сказал Михаил Развожаев.

Пока же нужно принимать временные решения, уверена Анна Федермессер. Говорит: в таких условиях невозможно находиться ни пациентам, ни врачам. Больше всего возмутили завалы из списанной мебели.

«У нас нет возможности закрыть больницу полностью, потому что нехватка коечного фонда известна, и она диктует нам возможность капитальных ремонтов именно стационаров только поэтапно: поэтажно или посекционно, – объясняет Сергей Шеховцов, и.о. директора департамента здравоохранения г. Севастополя. – Сам переживал ремонты, сидел в коридоре в свое время, пациентов помещали в ординаторскую. Ничего страшного в этом нет, поэтому, думаю, что мы пересмотрим в третьей больнице свое отношение к пациентам».

Отношение к пациентам поразило в хосписе онкологического диспансера, говорит Анна Федермессер.

«Мы обычно рекомендуем ездить учиться в Казань, Москву, Самару, и вот этот маленький хоспис здесь – это, наверное, четвертое место, которое я бы порекомендовала для людей со всей страны поучиться качеству ухода и качеству обезболивания», – говорит Анна Федермессер.

Возможно именно эти специалисты окажутся в числе претендентов на обучение в столице. А в Севастополь приедет врач, который расскажет коллегам об особенностях оказания паллиативной помощи детям и поможет составить индивидуальный план лечения для каждого юного пациента. Саму же программу развития паллиативной помощи в Севастополе пообещали разработать к ноябрю.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь