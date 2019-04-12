В мае посетители смогут попасть в Херсонес через новый вход

В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» продолжаются изменения, которые направлены на комфортное и безопасное посещение территории. Уже в мае посетители смогут попасть в музей-заповедник через новую входную группу.

Два входа в центральной части музея помогут разделить группы туристов (организованные группы и самостоятельные посетители), тем самым не будут создаваться очереди в кассах, а все желающие комфортно попадут на территорию музея с удобной им стороны.

«Разрабатываются отдельные экскурсионные маршруты, которые будут посвящены жизни Херсонеса и периоду раннего христианства. Они будут начинаться как со стороны западного входа (от парка им. А. Ахматовой), так и в центральной части со стороны башни Зенона», — рассказала и.о. директора Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Проходя на территорию Музея-заповедника через новую входную группу у башни Зенона, посетители сначала смогут ознакомиться с историей древнего города на примере бронзового барельефа. Прогулка в Периболе мимо объектов культурного наследия «Куртина 19 и башня 16», которые были отреставрированы в рамках партнерского договора между музеем-заповедником и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история», откроет любителям истории Херсонесское городище с новой и неизведанной стороны.