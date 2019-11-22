Порты Крыма готовы к приёму паромов из других стран

22 ноября 2019     22
Порты Крыма готовы к приёму паромов из других стран

Инфраструктура крымских портов готова к запуску паромного сообщения не только с Турцией, но и с другими странами.

«Переговоры у нас ведутся не только с Турцией, но и с другими странами: паромная переправа, и приём других судов с любых территорий, у нас всё к этому готово», – объяснил ТАСС глава минтранса Крыма Сергей Карпов.

Он уточнил, что речь о старте паромного сообщения в ближайшее время, не идёт.

Ранее во время заседания комитета Госсовета Крыма по экономической политике директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова рассказала о запуске первого парома Зонгулдак – Керчь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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