Порядок внесения депутатов в бюллетени определят жеребьевкой

В Севастополе определили, как составить бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания. Порядок, в котором партии и избирательные объединения будут внесены в бюллетени для голосования определят 8 августа с помощью жеребьевки. Такое решение сегодня было принято на заседании севастопольского избиркома.

Таким же способом 1 августа между кандидатами распределят бесплатное эфирное время для агитации.

Севизбирком также посчитал некорректным отказ в регистрации кандидатом в депутаты Ольге Дроновой. Подписи в её поддержку были проверены повторно.

«Отменяем решение Гагаринской территориальной избирательной комиссии по кандидату Дроновой. Завтра комиссия обязана принять новое решение», – сказал Сергей Даниленко, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии.

Жалобу Елены Голубевой Севизбирком отклонил. Ей отказано в регистрации кандидатом в депутаты из-за нарушений при сборе подписей в поддержку выдвижения, сообщили в комиссии.

Источник: Вести.Севастополь