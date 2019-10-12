Посвящение в кадеты МЧС прошло на Малаховом кургане

12 октября 2019     16
Посвящение в кадеты МЧС прошло на Малаховом кургане

Присягу принесли 50 воспитанников средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза Владимира Пилипенко.

Перед одноклассниками, родителями, учителями и почётными гостями, кадеты пообещали быть готовыми прийти на помощь попавшим в беду, сообщает пресс-служба МЧС. После присяги школьникам вручили береты.

«Сегодня здесь собралось будущее нашего ведомства. Принесение клятвы – это стимул к дальнейшим свершениям и победам. Я желаю вам отличной учёбы <…> и пусть сегодняшний день станет первой ступенью в вашей карьере», – обратился к школьникам начальник ГУ МЧС России по Севастополю Дмитрий Козлов.

Для осознания того, что ребята стали частью команды МЧС, их полили водой из пожарного рукава.

После церемонии вручения беретов, Дмитрий Козлов наградил руководство и учителей школы №60 ведомственными медалями и благодарственными грамотами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС по городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Посвящение в кадеты МЧС прошло на Малаховом кургане
Посвящение в кадеты МЧС прошло на Малаховом кургане

Присягу принесли 50 воспитанников средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза Владимира Пилипенко. Перед одноклассниками, родителями, учителями и почётными …


145 школьников дали торжественную клятву кадета МВД
145 школьников дали торжественную клятву кадета МВД

В праздничном мероприятии на площади Нахимова приняли участие начальник УМВД по Севастополю генерал-майор полиции Василий Павлов, сотрудники и ветераны органов …


Тестирование турбокольца в Севастополе оказалось неудачным
Тестирование турбокольца в Севастополе оказалось неудачным

Новая для Севастополя уличная разметка в виде турбокольца на выезде из города в районе Лабораторного шоссе собрала «турбопробки» в первые дни эксплуатации. …


Куда чаще всего летают крымчане
Куда чаще всего летают крымчане

Авиарейс Москва-Симферополь с начала года стал самым популярным среди жителей Крыма, на него приходится 7% проданных в стране билетов на самолеты. Об …


«Взрыв в районе присутствия американских сил»: Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии
«Взрыв в районе присутствия американских сил»: Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии

Американские военнослужащие попали под обстрел турецкой артиллерии вблизи города Кобани на севере Сирии, сообщили в пресс-службе Пентагона. Никто не пострадал, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты