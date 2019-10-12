Посвящение в кадеты МЧС прошло на Малаховом кургане

Присягу принесли 50 воспитанников средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза Владимира Пилипенко.

Перед одноклассниками, родителями, учителями и почётными гостями, кадеты пообещали быть готовыми прийти на помощь попавшим в беду, сообщает пресс-служба МЧС. После присяги школьникам вручили береты.

«Сегодня здесь собралось будущее нашего ведомства. Принесение клятвы – это стимул к дальнейшим свершениям и победам. Я желаю вам отличной учёбы <…> и пусть сегодняшний день станет первой ступенью в вашей карьере», – обратился к школьникам начальник ГУ МЧС России по Севастополю Дмитрий Козлов.

Для осознания того, что ребята стали частью команды МЧС, их полили водой из пожарного рукава.

После церемонии вручения беретов, Дмитрий Козлов наградил руководство и учителей школы №60 ведомственными медалями и благодарственными грамотами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС по городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь