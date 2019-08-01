Посетители Московского ГУМа фотографируются на фоне Крымского моста

1 августа 2019     17
Посетители Московского ГУМа фотографируются на фоне Крымского моста

В Московском ГУМе открылась уже вторая выставка, посвященная строительству моста через Керченский пролив. Она будет работать до конца лета. Экспозиция длиной более 60 метров выстроена на третьей линии ГУМа, сообщает РИА Новости. Она разделена на восемь тематических зон, где можно увидеть Крымский мост с высоты башенного крана, пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу и познакомиться со всеми этапами строительства.

А с помощью 3D-очков, поднявшись на определенную высоту в специальной кабине, мост можно осмотреть в формате 360 градусов. Также там стоит фигура талисмана стройки – кота Мостика.

Выставка интерактивная – посетители могут не только фотографироваться на фоне конструкций моста, но также собирать картину из мягких кубов и составлять пазл с изображением фарватерного участка моста. Рядом работает сувенирный киоск с одеждой, аксессуарами, канцелярскими товарами и посудой с символикой Крымского моста. Все вырученные от продаж средства, говорят организаторы, пойдут на развитие музеев Керчи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Инфоцентра Крымского моста

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта
Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта

Телевизионные технологии на улице Хрюкина. Во дворе многоэтажек художники заканчивают необычный арт-объект, как его уже окрестили в народе “общественный хромакей”. …


Вести Севастополь 1.08.2019
Вести Севастополь 1.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Ни копейки из городского бюджета. Правительство Севастополя будет без сторонней помощи создавать программу развития города. – …


Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений
Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений

Австралиец Трой Уильямсон реализовал спорное планировочное решение в своей элитной квартире в Брисбене. Об этом в четверг, 1 августа, пишет …


Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

В резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили часы, ведущие обратный отсчет до выхода королевства из Евросоюза. Об этом пишет газета …


Судебные приставы арестовали машину, владелец которой задолжал 452 млн рублей
Судебные приставы арестовали машину, владелец которой задолжал 452 млн рублей

Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю провели рейд по выявлению должников. Они использовали специальное мобильное приложение, которое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты