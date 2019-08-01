Посетители Московского ГУМа фотографируются на фоне Крымского моста

В Московском ГУМе открылась уже вторая выставка, посвященная строительству моста через Керченский пролив. Она будет работать до конца лета. Экспозиция длиной более 60 метров выстроена на третьей линии ГУМа, сообщает РИА Новости. Она разделена на восемь тематических зон, где можно увидеть Крымский мост с высоты башенного крана, пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу и познакомиться со всеми этапами строительства.

А с помощью 3D-очков, поднявшись на определенную высоту в специальной кабине, мост можно осмотреть в формате 360 градусов. Также там стоит фигура талисмана стройки – кота Мостика.

Выставка интерактивная – посетители могут не только фотографироваться на фоне конструкций моста, но также собирать картину из мягких кубов и составлять пазл с изображением фарватерного участка моста. Рядом работает сувенирный киоск с одеждой, аксессуарами, канцелярскими товарами и посудой с символикой Крымского моста. Все вырученные от продаж средства, говорят организаторы, пойдут на развитие музеев Керчи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Инфоцентра Крымского моста

Источник: Вести.Севастополь