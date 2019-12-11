Последствия ДТП со взрывом устраняли пожарные Севастополя в рамках учений

В Севастополе проходят внеплановые командно-штабные учения по отработке ликвидации ЧС на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры.

По легенде учения, произошло ДТП с участием 7 автомобилей, в числе которых бензовоз и междугородний автобус. Дизельное топливо разлилось, вспыхнула одна из легковых машин. В результате возникла двухкилометровая пробка. В легковых автомобилях пять условно-пострадавших. Люди заблокированы, некоторые находятся без сознания. При помощи гидравлического инструмента спасатели разрезали искорёженный металл.

О масштабах учений радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» рассказал заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по г. Севастополь, подполковник внутренней службы Борис Крячко.

«К практической части тренировки привлекалась группировка севастопольской территориальной подсистемы в составе 156 человек и 37 единиц техники, из них от МЧС России 98 человек и 16 единиц техники. Были развернуты подвижный пункт управления, обогрева и питания. Организована эвакуация водителей в пункты временного размещения. В результате все подразделения справились с поставленными задачами», – заявил Крячко.

Автомобили, которые после учений остаются в таком виде, МЧС, конечно же, каждый раз не покупает. Их берут взаймы на промплощадке, где находится база по переработке металлолома. Ценный ресурс для Министерства чрезвычайных ситуаций – в случае реальной аварии на месте происшествия сотрудники будут знать конструкцию каждого типа автомобиля и смогут быстрее освободить пострадавших.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь