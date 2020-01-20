Последствия падения рабочего с чердака в квартиру не устранены до сих пор

20 января 2020     37
Последствия падения рабочего с чердака в квартиру не устранены до сих пор

Строитель, работавший на крыше дома №20 по улице Курчатова, провалился в одну из севастопольских квартир. Мужчине удалось избежать серьезных травм, но помещению нанесен большой ущерб. Кто и как должен его возмещать? Какие еще проблемы выявили инспекторы Госжилнадзора в ходе рейда?  

Когда в этом доме ремонтировали кровлю, строитель, работавший на крыше, упал с неё, пробил чердак и приземлился на шкаф. От серьезных травм его спасло только то, что сверху лежали перина и подушки.

  

Фотографии причиненного ущерба 

Потолок обрушился не только в этой комнате. Серьезный урон нанесен всей квартире. Хозяйка пока только приблизительно подсчитала ущерб. Сумма вышла больше двух миллионов рублей.

«Сделали только потолки, в которых были вообще отверстия на чердак, но пострадала вся квартира, естественно. Пострадала мебель, все предметы быта, особенно, электронная техника, а кухонная техника у нас вся электронная. Я не знаю, она теперь будет пригодна или не пригодна, но по мировому соглашению они мне обещали, что всё устранят», – рассказала пострадавшая жительница дома Любовь Орешкина.

 

Но кроме потолка подрядная организация до сих пор ничего не сделала. Госжилнадзор намерен выдать предписание управляющей компании на завершение всех работ. Та в свою очередь обещала не принимать объект, пока подрядчик не выполнит все обязательства перед жильцом.

В такие рейды Госжилнадзор Севастополя выходит ежедневно. С каждым разом количество обращений, говорит начальник отдела Сергей Дябелко, снижается. В управляющих компаниях начали понимать, что проще сразу сделать качественный ремонт, чем потом устранять недочеты и выплачивать штрафы.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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