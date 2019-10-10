После гибели рабочего инспекция по труду проверит стройки Севастополя

10 октября 2019     21
После гибели рабочего инспекция по труду проверит стройки Севастополя

Инспекция по труду в течение двух недель проверит все объекты Севастополя, на которых ведется бюджетное строительство. Такое поручение сегодня дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. На строительстве детского сада произошел трагический случай.

Как установили следователи, с крыши здания 30-летний рабочий упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона. С полученной травмой головы пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался. Сейчас по факту гибели проверку проводит ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. 

“Чтобы выехали, посмотрели все, что у нас на наших стройках происходит, – попросил Развожаев руководителя инспекции по труду. – Я уже это наблюдал на ремонте больницы им. Даши Севастопольской, когда по крыше лазят без страховки люди. Это просто совершенно никак неприемлемо”.

Кроме того, он рекомендовал  и.о. директора  департамента капитального строительства Иллариону Гапицонову провести работу с подрядчиками. Если с ними не будет найдено понимание, подчеркнул Развожаев, с помощью инспекции по труду ввести необходимые санкции по отношению к таким компаниям. 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Совет по развитию предпринимательства войдут общественники
В Совет по развитию предпринимательства войдут общественники

Представители некоммерческих организаций Севастополя составят две трети Координационного совета при правительстве города по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. А …


Назван способ обезопасить себя от хищения денег с банковских карт
Назван способ обезопасить себя от хищения денег с банковских карт

Замруководителя CERT Group-IB Ярослав Каргалев рассказал, как можно бороться с технологией подмены телефонного номера банка мошенниками. О новом виде мошенничества …


Зеленский назвал себя хорошим президентом
Зеленский назвал себя хорошим президентом

22:38 Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что считает себя хорошим президентом. Reuters © Valentyn Ogirenko «Я свой …


После гибели рабочего инспекция по труду проверит стройки Севастополя
После гибели рабочего инспекция по труду проверит стройки Севастополя

Инспекция по труду в течение двух недель проверит все объекты Севастополя, на которых ведется бюджетное строительство. Такое поручение сегодня дал …


Вести Севастополь 10.10.2019
Вести Севастополь 10.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Впервые за 25 лет. На севастопольском морском заводе спустили на воду понтон плавучего крана. Каким будет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты