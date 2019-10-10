После гибели рабочего инспекция по труду проверит стройки Севастополя

Инспекция по труду в течение двух недель проверит все объекты Севастополя, на которых ведется бюджетное строительство. Такое поручение сегодня дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. На строительстве детского сада произошел трагический случай.

Как установили следователи, с крыши здания 30-летний рабочий упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона. С полученной травмой головы пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался. Сейчас по факту гибели проверку проводит ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

“Чтобы выехали, посмотрели все, что у нас на наших стройках происходит, – попросил Развожаев руководителя инспекции по труду. – Я уже это наблюдал на ремонте больницы им. Даши Севастопольской, когда по крыше лазят без страховки люди. Это просто совершенно никак неприемлемо”.

Кроме того, он рекомендовал и.о. директора департамента капитального строительства Иллариону Гапицонову провести работу с подрядчиками. Если с ними не будет найдено понимание, подчеркнул Развожаев, с помощью инспекции по труду ввести необходимые санкции по отношению к таким компаниям.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь