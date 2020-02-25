После Дня Победы в Севастополь придет «Крузенштерн»

25 февраля 2020     12
После Дня Победы в Севастополь придет «Крузенштерн»

12 мая в Севастопольском порту ждут самый большой учебный парусник «Крузенштерн». Он зайдет сюда в рамках кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение двух дней парусник будет открыт для посещения. В Севастополь он придет из Новороссийска, а 14 мая отправится назад и следующую стоянку сделает в порту Сочи. А оттуда уже пойдет к берегам Турции. Севастополь, Новороссийск, Сочи станут единственными городами России, в которые зайдет “Крузенштерн” в рамках этой кругосветки. 

Барк находится в пути 78 дней и прошел уже 9995 морских миль. Он вышел 7 декабря 2019 года из Калининграда, и, обогнув планету, вернется туда 3 сентября 2020 года.  

В эти февральские дни в южной части Атлантического океана прошла мемориальная гонка парусников Росрыболовства. Там встретились три парусных судна: “Седов”, “Крузенштерн” и “Паллада” для совместного маневрирования во время экспедиции “Паруса мира”, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды. Вместе они прошли 200 морских миль. Итоги этой регаты будут подведены 27 февраля в Монтевидео.

 

 

“Седов” в рамках кругосветной экспедиции посетит два российских порта: Владивосток и Петропавловск-Камчатский, а путь “Паллады”, вышедшей из Владивостока 1 ноября 2019 года, проходит вдали от российских берегов. 

С графиком движения всех судов можно познакомиться здесь

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Евгении Романенко с сайта экспедиции Росрыболовства

Источник: Вести.Севастополь

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После Дня Победы в Севастополь придет «Крузенштерн»

12 мая в Севастопольском порту ждут самый большой учебный парусник «Крузенштерн». Он зайдет сюда в рамках кругосветной экспедиции в честь …



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