После доработки грузовой электрокар вернется в аэропорт Симферополя

В течение десяти дней в международном аэропорту Симферополя испытывали грузовой электрокар, выпущенный крымским научно-производственным предприятием «Эльтавр». Машина перевозила багаж пассажиров и почту.

Сейчас ее вернули на завод вместе с замечаниями. Как рассказал программе «Вести – Севастополь» пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев, после доработки электрокар снова вернется в воздушную гавань, где пройдет новый этап тестирования. Если он завершится успешно, руководство аэропорта будет решать вопрос о заказе такой техники.

Вообще компания «Эльтавр» с 2014 года производит электрокары, только пассажирские – их в основном заказывают крупные гостиницы для перевозки гостей по своей территории. В этом году в компании выпустили первый образец грузового электрокара.

«В целом надо сказать, что электрокар подтвердил заявленные характеристики. Его способность работать в качестве тягача на расстоянии до 150 км на одном заряде была также подтверждена. Грузоподъемность до 5 тонн в прицепе и до одной тонны в кузове также подтвердилась, – сообщил Игорь Лаптев. – Аэропорт Симферополя не первый раз становится площадкой для тестирования и эксплуатации передовых отечественных разработок. Так впервые установленная у нас багажная система отечественного производства теперь применяется и в других аэропортах страны. Если электрокар доработают до тех характеристик, которые нам необходимы, он может быть использован в аэропорту в качестве тягача».

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь