После жалоб родителей в детском саду №88 прошла проверка

В детском саду № 88 прошла проверка. Сотрудники департамента образования посетили дошкольное учреждение после нескольких жалоб родителей его воспитанников в Интернете. Мамы и папы недовольны ремонтом в некоторых группах, а точнее его отсутствием.

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Поводом для пристального внимания к учреждению послужили фотографии, размещенные в Интернете. Родители возмущаются, что часть окон в здании до сих пор не заменена на пластиковые.

“В спальне, на минуточку, бывало и 15 градусов прошлой зимой! Никакой скотч от этих дыр не спасает!” – написала в соцсети “ВКонтакте” пользователь Юлия Власенко.

В департаменте образования признают, трём группам этого садика, действительно, нужен ремонт, но не подтверждают, что учреждение опасно для детей. С 2016-го года в ремонт электрических сетей, стен, пола и крыши здания вложено около 10 миллионов рублей. Обновить оставшиеся без ремонта три группы планируют в ближайшие два года.

«Для каждой из этих групп разработана проектно-сметная документация. Сейчас мы на выходе на государственную экспертизу, где мы должны получить положительную оценку», – сообщил и.о. директора департамента образования Игорь Белозёров.

Заходят проверяющие и в комнаты для тихого часа. Некоторые из родителей дошколят были недовольны такой высотой спальных мест, но нормы 2003-го года, согласно которым двухъярусные кровати были запрещены в дошкольных учреждениях, утратили силу несколько лет назад. Современный СанПин допускает установку такой мебели в группах.

«Весь сончас мы находимся здесь, за этим столом сидим, следим за детками, а на кроватях у нас есть специальные ограничители, которые не позволяют ребенку выпасть во время сончаса», – говорит воспитатель детского сада Дарья Булахова.

Пристальное внимание и к кадровому вопросу. Некоторые нянечки совмещают работу в двух группах. В департаменте образования поясняют: нехватка работников в школьные и дошкольные учреждения – это общегородская проблема, но, чтобы её решить в Севастопольском госуниверситете за год увеличили число бюджетных мест для будущих педагогов. Теперь их не 75, а 175 – в бакалавриате и 50 в магистратуре. И возможно, кто-то из выпускников вуза придёт работать как раз в этот сад, а он к тому моменту будет отремонтирован полностью.

Анна Шустер, Александр Соловьёв, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь