После капитального ремонта открылась поликлиника на ул. Геннериха

5 медицинских учреждений Севастополя находятся на ремонте. Работы идут в поликлиниках для взрослых на улицах Супруна, Бориса Михайлова и в детской на Леваневского. Обновление ждет врачебную амбулаторию села Андреевка и стационар на улице Надеждинцев. А поликлиника на улице Геннериха снова принимает пациентов. В здании завершили капитальный ремонт.
Новое оборудование, мебель, уютные кабинеты. В отремонтированном здании и болезнь переносится легче, говорит Виктор Симоненко. В поликлинику на улице Геннериха он ходит уже более 15 лет. Сегодня – первый приём в обновленном помещении.
«Впечатления очень хорошие, – говорит Виктор Иванович. – Было темновато, а сейчас, вроде, просторнее стало, сделали красивый ремонт».
Поликлиника была построена в 1967 году. Капитального ремонта здесь никогда не было, текущий делали сами сотрудники. Последние полгода – пока в здании на Геннериха был ремонт – 19 врачей принимали почти 30 тысяч пациентов в небольшом здании на Лазаревской.
«Коллектив у нас очень дружный, и мы как-то не заметили тех плохих условий, в которых приходилось работать, – рассказывает заместитель главного врача филиала №2 Городской больницы №1 Алла Стойкова. – Да, приходилось двум терапевтам принимать в одном кабинете, но ничего, ради того, что сделали, стоит поработать в таких условиях».
Теперь по 200 пациентов в день смогут приходить на приёмы и обследования в просторные кабинеты и лаборатории. Рабочие обновили фасад поликлиники, заменили окна, двери и все инженерные сети, отремонтировали крышу, лестницы и кабинеты. На это ушло около 35 миллионов рублей.
Регистратура открытая, картотек нет, все данные заносятся в электронную карту пациента, регистраторы помогают лишь советом, а записаться к врачу можно с помощью электронных инфоматов.
Современные технологии и в коридорах, и в процедурных. В кабинете неотложной помощи теперь есть дефибрилятор и аппарат для электрокардиограмм. Специалист по УЗИ-диагностике Екатерина Гладкова тоже работает на высокоточном аппарате последней модели. Говорит, новая техника потребовала и новых навыков – сейчас проходит дополнительное обучение. Зато повысилось качество обследований.
«Здесь хорошая картинка, хорошая разрешающая способность, – рассказывает Екатерина. – На базе женской консультации теперь будет осуществляться третий скрининг беременных, на который раньше женщины наши ездили в другую больницу, потому что аппарата не было. Это для выявления пороков развития плода».
В этом году в медучреждении появятся рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. А вот специалистов в поликлинике по-прежнему не хватает. Терапевтами укомплектованы только на 47 процентов. Администрация учреждения надеется, что новое оборудование поможет привлечь и новые кадры.
Алёна Давыдова, Антон Терёшкин
Источник: Вести.Севастополь