После модернизации корабль «Адмирал Харламов» оснастят новейшими ракетными комплексами

Итоги недели на четырех флотах России

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– В небе над Крымом экипажи истребителей и бомбардировщиков Черноморского и Ту-142 Северного флотов тренировались в дозаправке от самолета-заправщика Ил-78.

– На Северном флоте отметили 30-летие большого противолодочного корабля проекта 1155 “Адмирал Харламов”. После модернизации он будет оснащен пушками «Армат», ракетами «Калибр», «Циркон» и новейшим ракетным комплексом С-400 «Редут».

– Балтийская военно-морская база признана одним из лучших объединений ВМФ по результатам боевой подготовки 2019 года.

– Авиаторы Тихоокеанского флота провели учения по охране воздушной границы России.

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Источник: Вести.Севастополь