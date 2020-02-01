После отравления 28 детей экс-директору лагеря «Ласпи» грозит ограничение свободы

Судебный процесс над Оксаной Тараненко, бывшим директором оздоровительного лагеря «Ласпи», близится к завершению.

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Окончено судебное следствие, начались прения сторон. На данный момент обвинение строится вокруг статьи 238 часть 1 – «Оказание услуг ненадлежащего качества». В мае 2018 года, когда Оксана Тараненко занимала пост директора детского учреждения, 28 воспитанников «Ласпи» и несколько сотрудников отравились из-за нарушений санитарных норм в пищеблоке.

Смена в лагере была закрыта. Прокуратура квалифицировала это как причинение лёгкого вреда здоровью и преступление небольшой тяжести. Государственный обвинитель предложил суду определить в качестве наказания ограничение свободы сроком на один год. Мнения среди потерпевших и их законных представителей, которые присутствовали в зале, разделились. Некоторые поддержали суд, другие встали на сторону подсудимой. Сама подсудимая в последнем слове суду не признала аргументы обвинения.

Оксана Тараненко восемь лет возглавляла в Москве комиссию по делам несовершеннолетних района Лефортово. После приехала в Севастополь, работала в спорткомплексе ЦСКА, затем назначена на должность директора детского лагеря «Ласпи». Среди смягчающих обстоятельств, которые учитывает обвинение – несовершеннолетний сын, а также положительные характеристики с места работы и проживания. Кроме этого, по словам прокурора, бывший руководитель лагеря смогла частично загладить вину – помогла устроить детей после закрытия смены в другие оздоровительные учреждения.

Следующее заседание суда назначено на 5-6 февраля, тогда же огласят приговор. Статья обвинения предполагает не только ограничение свободы, также возможен штраф или обязательные работы. Кроме этого, в отношении Оксаны Тараненко поданы несколько гражданских исков от потерпевших на компенсацию морального вреда и затрат на лечение.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь