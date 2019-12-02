После падения дерева управляющим компаниям поручили проверить дворы на безопасность

2 декабря 2019     16
После падения дерева управляющим компаниям поручили проверить дворы на безопасность

Врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев попросил руководство городских управляющих компаний проверить все дворовое хозяйство. 

Такое поручение он сделал сегодня после того, как на детскую площадку во дворе дома №133 на ул. Хрусталева упало старое дерево. Причем, по словам главы города, о том, что дерево находится в плачевном состоянии, в управляющей компании знали.

«Там было письмо соответствующее, оно было направлено в управляющую компанию. «Гениальная» управляющая компания вместо того , чтобы посмотреть на дерево, направило письмо в департамент с просьбой выдать порубочный билет, простая элементарная проблема, угрожающая жизни, превратилась в бюрократический процесс», – недоумевает Михаил Развожаев.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, это произошло из-за того, что ливневый отвод от кровли был подведен прямо под корневую систему дерева. Развожаев поручил разобраться с ответственными за это происшествие в управляющей компании.

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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