После парада ВМФ пройдет презентация VI Крымского исторического фестиваля

24 июля 2019     23
После парада ВМФ пройдет презентация VI Крымского исторического фестиваля

28 июля участники Крымского военно-исторического фестиваля присоединятся к празднованию Дня ВМФ. На Приморском бульваре можно будет сделать фотографии в стиле 50-х годов: как на фоне 4-метрового постановочного корабля с канатом и настоящим люком, так и внутри него.

Также рядом с фотозоной можно будет получить от моряков и офицеров воссозданные открытки 40-50-х годов и отправить их своим друзьям в качестве приглашения на Крымский исторический фестиваль.

В тематику праздника включены интересные истории из подводных экспедиций, ознакомление с водолазными катерами и водолазными приспособлениями.

С подробной программой празднования Дня ВМФ в Севастополе можно познакомиться здесь.

Анастасия Лазарева

Фото пресс-службы Крымского военно-исторического фестиваля

Источник: Вести.Севастополь

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