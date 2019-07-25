После прошлогоднего отравления детей пищеблок лагеря «Ласпи» ждет новая проверка

25 июля 2019     13
После прошлогоднего отравления детей пищеблок лагеря «Ласпи» ждет новая проверка

Сегодня специалисты Роспотребнадзора и правительства города приехали завтракать в детский лагерь "Ласпи". Повара накормили их овсяной кашей. Это не проверка работы пищеблока, - подчеркнули гости: поездка организована, чтобы не найти, а предупредить возможные нарушения. Большинство столовых оздоровительных лагерей уже прошли полноценные проверки. "Ласпи" такая только предстоит.

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Визит сотрудников Роспротребнадзора и представителей правительства города призван держать работников столовой в тонусе. Сейчас в детские лагеря такая мини-проверка приезжает каждую неделю. На частоту профилактических осмотров пищеблока влияют собственный прошлогодний опыт и недавние отравления в крымских лагерях.

«По-моему, там ситуация связана с коллективом. Когда есть текучка кадров, когда люди меняются в середине сезона, они могут быть недостаточно хорошо обследованы. И могут стать причиной распространения инфекции. Здесь такого нет - мы в этом убедились», - заявил журналистам и.о. заместителя губернатор Иван Кусов.

После полной замены в прошлом году команда столовой "Ласпи" работает стабильно.

«Из Пензы люди приехали, из Ижевска. Все повара квалифицированные», - рассказывает диет-сестра детского лагеря Наталья Чиркина.

Это заметили и эксперты. За 21 день блюда в меню ни разу не повторяются, а в списках появились рыбный суп по новому рецепту и биточки.

Осмотр кухни - исключительно визуальный. Более предметно обстановку будут изучать на следующей неделе, когда в лагерь приедет официальная проверка. И тогда работников ждут анализы, неудобные вопросы и заполнение бумаг.

«При проведении проверки проводятся ещё лабораторно-инструментальные исследования микроклимата, качества пищевых продуктов, условий приготовления пищи», - объясняет Роман Проскурнин, заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Прошлогодние нарушения практически полностью устранены не только на кухне - рассказывают в руководстве лагеря. Холодильники, новые окна, инфраструктура пляжа, забор по периметру - несколько десятков пунктов. Но к "Ласпи" есть требования, которые, похоже, останутся в списках навсегда. Например, расширение ступеней с 1.25 м до 1.35 м. Но конструкция здания не позволяет этого сделать.

Контрольные визиты на этой неделе уже принял лагерь "Горный", на очереди - "Радость" и "Тимуровец" в Бахчисарайском районе - там тоже отдыхают дети из Севастополя.

Евгения Квашнина, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь

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