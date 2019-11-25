После ремонта открыли сквер у памятного знака линкору «Севастополь»

В Севастополе одним забором стало меньше: убрали металлическое ограждение, за которым проходил капитальный ремонт сквера у памятного знака линкору «Севастополь».

В сквере появилась система полива, заменена система электроснабжения, создана доступная среда для маломобильных людей. Парапеты отделаны чёрным гранитом, ступени лестниц ровные.

В сквере установлена парковая мебель, а также бетонные кадки для клумб. Пока они пустые, но по словам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, этот объект должен быть сдан в декабре.

Работы по капитальному ремонту сквера у памятного знака линкору «Севастополь» начались в середине июня. Было потрачено около 19 миллионов рублей.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь